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Сенатор Бондарев: производство Checkmate повысит боевой потенциал России

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Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что производство в России самолётов нового типа Checkmate сможет повысить боевой потенциал страны на фоне мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90.
Сенатор Бондарев: производство Checkmate повысит боевой потенциал России
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он подчеркнул, что рост спроса военной техники российского производства произошёл в результате успешного применения в спецоперации на Украине.

По словам Бондарева, подготовка производства новых образцов Checkmate уже началась, а документация отправлена на завод-изготовитель.

«Установочную партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году», — сообщил он.

Ранее вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что образец истребителя Checkmate может появиться до конца 2025 года.

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