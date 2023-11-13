Сенатор Бондарев: производство Checkmate повысит боевой потенциал России

Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что производство в России самолётов нового типа Checkmate сможет повысить боевой потенциал страны на фоне мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90.

В своём Telegram-канале он подчеркнул, что рост спроса военной техники российского производства произошёл в результате успешного применения в спецоперации на Украине.

По словам Бондарева, подготовка производства новых образцов Checkmate уже началась, а документация отправлена на завод-изготовитель.

«Установочную партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году», — сообщил он.

Ранее вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что образец истребителя Checkmate может появиться до конца 2025 года.