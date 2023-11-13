Сенатор Бондарев: производство Checkmate повысит боевой потенциал России
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он подчеркнул, что рост спроса военной техники российского производства произошёл в результате успешного применения в спецоперации на Украине.
По словам Бондарева, подготовка производства новых образцов Checkmate уже началась, а документация отправлена на завод-изготовитель.
«Установочную партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году», — сообщил он.
Ранее вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что образец истребителя Checkmate может появиться до конца 2025 года.