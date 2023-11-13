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В Курганской области продлили выплаты обладательницам знака «Материнская слава»

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в регионе матери, имеющие региональный знак отличия «Материнская слава», продолжат получать ежегодные выплаты.
В Курганской области продлили выплаты обладательницам знака «Материнская слава»
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

«В соответствии с действующим законодательством такие мамы получают от 25 тыс. до 100 тыс. рублей, в зависимости от степени знака», — уточнил губернатор.

По словам Шумкова, власти региона третий год подряд дополнительно выплачивают по 300 тыс. рублей матерям, награждённым такими знаками отличия. В текущем году эти выплаты получат 25 семей.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области более 120 тыс. семей начали использовать средства материнского капитала.

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