В Курганской области продлили выплаты обладательницам знака «Материнская слава»
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы региона.
«В соответствии с действующим законодательством такие мамы получают от 25 тыс. до 100 тыс. рублей, в зависимости от степени знака», — уточнил губернатор.
По словам Шумкова, власти региона третий год подряд дополнительно выплачивают по 300 тыс. рублей матерям, награждённым такими знаками отличия. В текущем году эти выплаты получат 25 семей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области более 120 тыс. семей начали использовать средства материнского капитала.