В ХМАО завели дело по факту гибели мужчины и годовалого ребёнка в ДТП

В Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело по факту смерти мужчины и годовалого ребёнка в результате ДТП.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал полиции округа.

По имеющейся информации, авария произошла между посёлком Талинка и Няганью.

При выполнении обгона водитель Audi А4 столкнулся со встречным автомобилем Lada Granta, в результате чего погибли водитель Lada и годовалая девочка из иномарки. Ещё четыре пассажирки иномарки получили травмы.

Ранее сообщалось, что женщина и ребёнок погибли при столкновении лесовоза и машины в Пермском крае.