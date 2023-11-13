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В ХМАО завели дело по факту гибели мужчины и годовалого ребёнка в ДТП

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В Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело по факту смерти мужчины и годовалого ребёнка в результате ДТП.
В ХМАО завели дело по факту гибели мужчины и годовалого ребёнка в ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал полиции округа.

По имеющейся информации, авария произошла между посёлком Талинка и Няганью.

При выполнении обгона водитель Audi А4 столкнулся со встречным автомобилем Lada Granta, в результате чего погибли водитель Lada и годовалая девочка из иномарки. Ещё четыре пассажирки иномарки получили травмы.

Ранее сообщалось, что женщина и ребёнок погибли при столкновении лесовоза и машины в Пермском крае.

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