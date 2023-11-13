В ХМАО завели дело по факту гибели мужчины и годовалого ребёнка в ДТП
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал полиции округа.
По имеющейся информации, авария произошла между посёлком Талинка и Няганью.
При выполнении обгона водитель Audi А4 столкнулся со встречным автомобилем Lada Granta, в результате чего погибли водитель Lada и годовалая девочка из иномарки. Ещё четыре пассажирки иномарки получили травмы.
Ранее сообщалось, что женщина и ребёнок погибли при столкновении лесовоза и машины в Пермском крае.