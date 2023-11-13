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В Приморье проводят проверку по факту смерти беременной женщины в ДТП

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В Приморском крае прокуратура начала проверку по факту гибели беременной женщины в ДТП.
В Приморье проводят проверку по факту смерти беременной женщины в ДТП
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает vostokmedia.com.

По имеющейся информации, инцидент произошёл на федеральной трассе Хабаровск — Владивосток. Женщина 1994 года рождения не справилась с управлением, вследствие чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

От полученных травм беременная жительница Дальнереченского района скончалась.

Также стало известно, что на трассе Сургут — Салехард в ЯНАО в результате лобового столкновения двух автомобилей погиб один из водителей, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного УГИБДД.

Инцидент произошёл 13 ноября в 08:00 утра. После столкновения Hyundai и Lada вылетели в кювет. Водитель иномарки получил травмы, водитель Lada погиб на месте.

Ранее сообщалось, что женщина и ребёнок погибли при столкновении лесовоза и машины в Пермском крае.

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