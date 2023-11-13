Средняя цена российского авто на внутреннем рынке снизилась на 3,8% за полугодие

В России средняя цена нового отечественного автомобиля снизилась на 3,8% за полугодие (с мая по октябрь) 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого и составила 1 092 901 рубль.

Об этом «Российской газете» рассказали в сервисе «Авито Авто».

Самой востребованной отечественной моделью стала Lada Niva Legend. Её цена за этот период повысилась на 3,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 846 900 рублей.

В топ-5 также вошли Lada Granta (823 500 рублей, -4,5%), Vesta (1 371 261, +18,4%), Niva Travel (953 925 рублей, +1,4%), Granta Cross (1 184 108 рублей, +7,3%).

Спрос на отечественные авто за шесть месяцев вырос на 139,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение также увеличилось — на 144,4%.

Ранее сайт kp.ru сообщал о новом опросе, проведённом в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber, который показал, что 46% россиян чаще всего пользуются общественным транспортом, ещё 34% предпочитают личный автомобиль.