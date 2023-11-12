В Приангарье три человека погибли в результате столкновения поезда и грузовика

Три человека погибли в результате столкновения локомотива и грузового автомобиля в Приангарье.

Об этом заявили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

Как передаёт РИА Новости, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом.

Так, машинист применил экстренное торможение, однако, расстояние было недостаточным и не удалось избежать столкновения.

«Погибли оба члена локомотивной бригады: машинист и помощник, а также водитель автомобиля», — сказано в заявлении.

Ранее женщина и маленький ребёнок погибли в результате столкновения гружёного лесовоза и легкового автомобиля на автодороге Пермь — Березники в Пермском крае.