RT в Telegram
Подпишись

В Приангарье три человека погибли в результате столкновения поезда и грузовика

Короткая ссылка
Три человека погибли в результате столкновения локомотива и грузового автомобиля в Приангарье.

Об этом заявили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

Как передаёт РИА Новости, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом.

Так, машинист применил экстренное торможение, однако, расстояние было недостаточным и не удалось избежать столкновения.

«Погибли оба члена локомотивной бригады: машинист и помощник, а также водитель автомобиля», — сказано в заявлении.

Ранее женщина и маленький ребёнок погибли в результате столкновения гружёного лесовоза и легкового автомобиля на автодороге Пермь — Березники в Пермском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить