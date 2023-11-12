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Аэропорты Внуково и Домодедово вводили ограничения на полёты

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Московские аэропорты Внуково и Домодедово вводили временные ограничения на полёты вечером 11 ноября, сейчас воздушные гавани работают штатно.

«По независящим от аэропорта причинам во «Внуково» были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 22:07. В 22:20 все ограничения на полёты сняты», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в Домодедово ограничения на приём и вылет самолётов вводились с 22:02 по 22:20.

На данный момент оба аэропорта работают в штатном режиме.

28 октября по меньшей мере 37 рейсов задержали и четыре отменили в аэропортах столицы Внуково, Домодедово, Шереметьево.

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