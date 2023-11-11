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Губернатор Брянской области заявил, что при обстреле Запесочья пострадала женщина

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что при обстреле украинскими военными посёлка Запесочье Погарского района пострадала женщина.
Губернатор Брянской области заявил, что при обстреле Запесочья пострадала женщина
  • РИА Новости

«ВСУ обстреляли посёлок Запесочье Погарского района. В результате атаки украинских террористов на мирных жителей ранена 60-летняя женщина», — написал он в Telegram.

Отмечается, что женщину госпитализировали, на месте ЧП работают экстренные и оперативные службы.

Ранее Богомаз сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа над Стародубским муниципальным округом.

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