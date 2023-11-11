Губернатор Брянской области заявил, что при обстреле Запесочья пострадала женщина

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что при обстреле украинскими военными посёлка Запесочье Погарского района пострадала женщина.

«ВСУ обстреляли посёлок Запесочье Погарского района. В результате атаки украинских террористов на мирных жителей ранена 60-летняя женщина», — написал он в Telegram.

Отмечается, что женщину госпитализировали, на месте ЧП работают экстренные и оперативные службы.

Ранее Богомаз сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа над Стародубским муниципальным округом.