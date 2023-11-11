Губернатор Брянской области заявил, что при обстреле Запесочья пострадала женщина
- РИА Новости
«ВСУ обстреляли посёлок Запесочье Погарского района. В результате атаки украинских террористов на мирных жителей ранена 60-летняя женщина», — написал он в Telegram.
Отмечается, что женщину госпитализировали, на месте ЧП работают экстренные и оперативные службы.
Ранее Богомаз сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа над Стародубским муниципальным округом.