В Магадане полиция спасла мальчика, оставленного матерью в машине в мороз
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Отмечается, что полицейские на проспекте Ленина встретили мужчину, который рассказал им, что неподалёку в автомобиле плачет ребёнок.
Мороз составлял около -20 °C, ребёнок находился в машине без верхней одежды.
Сотрудники полиции разбили стекло автомобиля и перенесли ребёнка в свою патрульную машину, где он согрелся, после чего был госпитализирован.
Мать мальчика отказалась объяснить полиции произошедшее, идёт проверка.