В Магадане полиция спасла мальчика, оставленного матерью в машине в мороз

Полицейские спасли ребёнка, оставленного его матерью в машине во время мороза в Магадане, сообщает МВД Медиа.

Отмечается, что полицейские на проспекте Ленина встретили мужчину, который рассказал им, что неподалёку в автомобиле плачет ребёнок.

Мороз составлял около -20 °C, ребёнок находился в машине без верхней одежды.

Сотрудники полиции разбили стекло автомобиля и перенесли ребёнка в свою патрульную машину, где он согрелся, после чего был госпитализирован.

Мать мальчика отказалась объяснить полиции произошедшее, идёт проверка.