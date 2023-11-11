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В Магадане полиция спасла мальчика, оставленного матерью в машине в мороз

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Полицейские спасли ребёнка, оставленного его матерью в машине во время мороза в Магадане, сообщает МВД Медиа.
В Магадане полиция спасла мальчика, оставленного матерью в машине в мороз
  • Gettyimages.ru
  • © Serhiy Stakhnyk

Отмечается, что полицейские на проспекте Ленина встретили мужчину, который рассказал им, что неподалёку в автомобиле плачет ребёнок.

Мороз составлял около -20 °C, ребёнок находился в машине без верхней одежды.

Сотрудники полиции разбили стекло автомобиля и перенесли ребёнка в свою патрульную машину, где он согрелся, после чего был госпитализирован.

Мать мальчика отказалась объяснить полиции произошедшее, идёт проверка.

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