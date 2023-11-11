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В Луганске загорелась крыша ресторана на площади 400 квадратных метров

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В МЧС России сообщили о возгорании крыши ресторана в Луганске на площади 400 кв. м.
В Луганске загорелась крыша ресторана на площади 400 квадратных метров
  • РИА Новости

«Огнеборцы МЧС тушат пожар в ресторане... В Луганске горит крыша ресторана «Верагуста». Площадь открытого горения — 400 кв. м», — говорится в заявлении ведомства.

Данные о пострадавших не поступали, угроза перехода огня на другие здания отсутствует.

Ранее Следственный комитет начал доследственную проверку в связи с гибелью двух человек при пожаре в Луганске. Следователи осмотрели место происшествия, организован комплекс мероприятий по установлению обстоятельств трагедии.

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