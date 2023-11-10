Суд в Москве арестовал трёх бывших следователей СК
- РИА Новости
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«Юсупову Рустаму Мансуровичу, Ромодановскому Сергею Константиновичу и Жирютину Андрею Семёновичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 января», — рассказал собеседник.
Уточняется, что в зависимости от роли они обвиняются в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств, незаконном задержании или заключении под стражу, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела.
Ранее суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу помощника главы МЧС Станислава Орлова.