Суд в Москве арестовал трёх бывших следователей СК

Басманный суд Москвы принял решение отправить в СИЗО трёх бывших следователей Следственного комитета за ряд уголовных преступлений, включая незаконное возбуждение уголовного дела и привлечение невиновного к уголовной ответственности.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Юсупову Рустаму Мансуровичу, Ромодановскому Сергею Константиновичу и Жирютину Андрею Семёновичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 января», — рассказал собеседник.

Уточняется, что в зависимости от роли они обвиняются в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств, незаконном задержании или заключении под стражу, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела.

Ранее суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу помощника главы МЧС Станислава Орлова.