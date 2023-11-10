Специалист Анисимов заявил о постоянной переоценке товаров в ряде магазинов

Директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов заявил, что в ряде магазинов может происходить постоянная переоценка товаров.

«Постоянно происходят переоценки», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, потребитель это видит и уже не относится к «чёрной пятнице» так, как раньше.

«ТЦ завлекают его маркетинговыми инструментами, а по факту он получает то, что размер скидок не такой большой, многие арендаторы вообще меняют ценники», — пояснил Анисимов.

Он добавил, что изменить ситуацию можно с помощью контроля и регулирования.

Ранее советник правления банка «Зенит» Игорь Кособуров в беседе с газетой «Известия» посоветовал проявлять особую бдительность в «чёрную пятницу», так как в этот период активизируются мошенники.