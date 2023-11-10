В Екатеринбурге женщина погибла в результате ДТП

В Екатеринбурге на улице Академика Сахарова женщина-водитель погибла в результате того, что наехала на бордюрный камень разделительной полосы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на заявление ГИБДД Свердловской области.

Уточняется, что женщина ехала за рулём Hyundai Solaris с небезопасной скоростью и «не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства». После наезда на бордюр автомобиль перевернулся.

Уточняется, что водитель не была пристёгнута ремнём и выпала из салона на проезжую часть. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и большегруза.