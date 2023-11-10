RT в Telegram
Подпишись

В Екатеринбурге женщина погибла в результате ДТП

Короткая ссылка
В Екатеринбурге на улице Академика Сахарова женщина-водитель погибла в результате того, что наехала на бордюрный камень разделительной полосы.
В Екатеринбурге женщина погибла в результате ДТП
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на заявление ГИБДД Свердловской области.

Уточняется, что женщина ехала за рулём Hyundai Solaris с небезопасной скоростью и  «не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства». После наезда на бордюр автомобиль перевернулся.

Уточняется, что водитель не была пристёгнута ремнём и выпала из салона на проезжую часть. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и большегруза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить