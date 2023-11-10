URA.RU: основатель свердловского боксёрского клуба Дмитрий Рыбин погиб на охоте

Основатель боксёрского клуба «Динас» из города Первоуральска Свердловской области Дмитрий Рыбин скончался после ранения, полученного на охоте, сообщает URA.RU.

«Из жизни ушёл друг, коллега, президент Федерации бокса им. мастера спорта СССР С.В. Романова г. Первоуральска, основатель боксёрского клуба «Динас» Рыбин Дмитрий Евгеньевич», — приводит издание сообщение клуба.

Отмечается, что несчастный случай на охоте произошёл 28 октября, в Рыбина попал из ружья его товарищ.

Дмитрий Рыбин скончался в больнице 30 октября.

Ранее подросток был случайно застрелен во время охоты в районе села Усятское Алтайского края.