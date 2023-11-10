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URA.RU: основатель свердловского боксёрского клуба Дмитрий Рыбин погиб на охоте

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Основатель боксёрского клуба «Динас» из города Первоуральска Свердловской области Дмитрий Рыбин скончался после ранения, полученного на охоте, сообщает URA.RU.
URA.RU: основатель свердловского боксёрского клуба Дмитрий Рыбин погиб на охоте
  • Gettyimages.ru
  • © AVAKAphoto

«Из жизни ушёл друг, коллега, президент Федерации бокса им. мастера спорта СССР С.В. Романова г. Первоуральска, основатель боксёрского клуба «Динас» Рыбин Дмитрий Евгеньевич», — приводит издание сообщение клуба.

Отмечается, что несчастный случай на охоте произошёл 28 октября, в Рыбина попал из ружья его товарищ.

Дмитрий Рыбин скончался в больнице 30 октября.

Ранее подросток был случайно застрелен во время охоты в районе села Усятское Алтайского края.

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