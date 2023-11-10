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Водитель получила перелом из-за падения автомобиля вместе с мостом в Подмосковье

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В Подмосковье в районе деревни Кутьино автомобиль упал вместе с мостом. Водитель Алла Николенко в беседе с RT рассказала, что в результате получила перелом ноги со смещением.
Водитель получила перелом из-за падения автомобиля вместе с мостом в Подмосковье
  • РИА Новости

По словам женщины, выбраться из сильно повреждённого автомобиля ей помогли несколько мужчин, которые находились рядом.

Первая помощь ей была оказана на месте.

Также женщина рассказала, что примерно неделю назад на мосту производился ремонт.

«Какое-то отверстие посередине, потом его заляпали асфальтом. И примерно где-то вот в этом промежутке (мост. — RT) и рухнул», — отметила пострадавшая.

Ранее, как сообщало URA.RU со ссылкой на ГИБДД, в Первоуральске водитель автомобиля «Газель» насмерть сбил 77-летнюю женщину.

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