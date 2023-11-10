Песков призвал не забегать вперёд по теме даты прямой линии с Путиным
- РИА Новости
Ранее в СМИ появилась информация, что прямая линия с Путиным может состояться 14 декабря.
«Своевременно сориентируем. Не забегайте вперёд. Мы вас держим в курсе о том, что происходит, своевременно даём вам даты», — сказал Песков на брифинге с журналистами.
Он призвал не соревноваться, «кто что раньше узнает».
Накануне Песков сообщил, что прямая линия и большая пресс-конференция Путина в этом году будут объединены.