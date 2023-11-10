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Песков призвал не забегать вперёд по теме даты прямой линии с Путиным

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Дата проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет своевременно оглашена. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков призвал не забегать вперёд по теме даты прямой линии с Путиным
  • РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация, что прямая линия с Путиным может состояться 14 декабря.

«Своевременно сориентируем. Не забегайте вперёд. Мы вас держим в курсе о том, что происходит, своевременно даём вам даты», — сказал Песков на брифинге с журналистами.

Он призвал не соревноваться, «кто что раньше узнает».

Накануне Песков сообщил, что прямая линия и большая пресс-конференция Путина в этом году будут объединены.

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