Песков призвал не забегать вперёд по теме даты прямой линии с Путиным

Дата проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет своевременно оглашена. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что прямая линия с Путиным может состояться 14 декабря.

«Своевременно сориентируем. Не забегайте вперёд. Мы вас держим в курсе о том, что происходит, своевременно даём вам даты», — сказал Песков на брифинге с журналистами.

Он призвал не соревноваться, «кто что раньше узнает».

Накануне Песков сообщил, что прямая линия и большая пресс-конференция Путина в этом году будут объединены.