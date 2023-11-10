В Свердловской области две пенсионерки в один день попытались поджечь военкоматы
- РИА Новости
Об этом сообщила региональная антитеррористическая комиссия в Telegram.
«В Асбесте был совершён поджог крыльца поликлиники, расположенной по соседству с военным комиссариатом города. Основной подозреваемый — 69-летняя женщина», — говорится в сообщении.
В тот же день попытку поджога военкомата пресекли в Каменске-Уральском.
Ранее девушку осудили на шесть лет лишения свободы за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным в Ярославской области.