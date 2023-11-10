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Российские туристы стали чаще бронировать жильё в Петрозаводске и Рязани осенью

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Эксперты туристической отрасли провели исследование и выяснили, популярность каких городов, российских и зарубежных, выросла в конце осени.
Российские туристы стали чаще бронировать жильё в Петрозаводске и Рязани осенью
  • Gettyimages.ru
  • © Ludmila Kapustkina

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

В России лидируют Петрозаводск и Рязань: в обоих городах количество отельных бронирований жилья увеличилось в два раза.

Также у россиян в ноябре возрос интерес и к другим городам: Челябинск (+76% бронирований), Мурманск (+60%), Пермь и Ярославль (по +150% соответственно), Южно-Сахалинск (+34%), Хабаровск (+33%), Великий Новгород (+32%) и Вологда (+31%).

Среди зарубежных направлений существенно популярнее стали города в Азии: более чем в два раза увеличилось число бронирований в Куала-Лумпуре, Паттайе и Шанхае. 100%-ный рост показали Кута, Убуд и Лима.

Рост числа бронирований замечен и в других городах: Будапешт (на 82% больше отельных заказов), Афины (+78%), Мехико (+75%) и Лондон (+69%).

Ранее управляющий директор туроператора Let's Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина в беседе с НСН рассказала о направлениях, которые выбирали российские туристы для путешествий на ноябрьские праздники в 2023 году.

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