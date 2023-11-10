RT поговорил с директором школы, в которой подрались учительница и мама девочки

После драки учительницы и мамы шестиклассницы в Подмосковье RT поговорил с отчимом девочки и директором учреждения, чтобы узнать причины случившегося.

Как рассказал RT Иван Голиков, его приёмная дочь постоянно жаловалась на то, что преподаватель цепляется к ней и оскорбляет.

«Мы дважды обращались к директору по поводу этого учителя. Она постоянно обзывает Соню, даже звучали фразы: «Убирайтесь в свою ДНР». Мы сами из Донецка, живём в Подмосковье с 2014 года. Даже что-то говорила ребёнку по поводу того, почему я не воюю», — сказал мужчина.

У его жены расцарапано лицо, они подадут заявление в полицию, добавил мужчина. По его словам, руководство школы «советует замять конфликт, а раньше вообще советовали сменить школу».

Директор учреждения Оксана Гайбель подтвердила RT, что родители действительно обращались к ней с вопросами по поводу учительницы.

«Сейчас в школе ведётся расследование, разбираются правоохранительные органы. Поэтому занимать чью-то сторону я не могу. Учитель находится на больничном, какие-либо решения о её дальнейшей работе не принимались», — сказала Гайбель.

Родители учеников уже составляли коллективную жалобу на эту школу. Тогда они требовали снять с должности бывшего замдиректора учреждения за то, что он толкнул учительницу русского языка и силой удерживал её в классе.

Источник RT в правоохранительных органах рассказал, что мама приехала со старшей дочерью в школу после того, как учитель сделала замечания шестикласснице за невыполненное домашнее задание.