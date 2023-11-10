Россияне в преддверии распродаж чаще сохраняют в «Избранное» дорогие товары

Эксперты рынка выяснили, что в преддверии крупных распродаж пользователи маркетплейсов добавляют в «Избранное» дорогостоящие товары чаще обычного.

К таким выводам пришли специалисты Мегамаркета, пишет «Газета.Ru».

Так, если в течение года в «Избранное» заносят товары из категории «Бытовая техника и электроника» со средней ценой 18—19 тыс. рублей, то в период распродаж в корзину попадают более дорогие товары, средняя стоимость которых 28 тыс. рублей.

Чаще всего пользователи добавляют в «Избранное» товары категорий «Красота и уход» (12,9% от всех сохранений), «Товары для дома» (9,9%) и «Бытовая техника» (9,4%). Посетители сайтов следят за изменениями цен на товары в этих категориях, рассказали специалисты.

Реже всего в «Избранное» в сезон распродаж добавляют лекарства и БАДы — на категорию «Аптека» приходится лишь 1,7% сохранений.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс.Маркет» сообщала, что о предстоящей ноябрьской распродаже знают четыре из пяти россиян, пользующихся интернетом. Три четверти респондентов намерены приобрести товары во время 11.11.