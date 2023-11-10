Юрист Гукова посоветовала тщательно составлять договор аренды при сдаче жилья

Основатель юридической компании GAP Ирина Гукова рассказала, что для арендодателя предусмотрены возможности возмещения ущерба в случае порчи имущества съёмщиком жилья. Решить такие споры в досудебном порядке поможет грамотно составленный договор аренды.

Так, в документ следует внести перечень предметов интерьера и бытовой техники, предварительно проверив их работоспособность и сделав опись, сказала она в разговоре с газетой «Известия».

Также арендодатель может внести в договор пункт об обязанности арендатора возместить затраты на ремонт по завершении проживания. Таким образом, денежные издержки за испорченный ремонт лягут на плечи квартиранта, отметила Гукова.

Кроме того, по её словам, в договоре можно предусмотреть пункт о необходимости страхования квартиры, в том числе с указанием размера выплаты для компенсации ущерба.

Для подтверждения объёмов понесённого ущерба арендодателю потребуются услуги оценщика, который рассчитает итоговую сумму ущерба в заключении для суда, добавила юрист.

Ранее независимый эксперт рынка недвижимости Никита Журавлёв в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что, вопреки ожиданиям, в России спрос как на первичное, так и на вторичное жильё остаётся высоким, несмотря на повышение кредитных ставок.