Юрист Гукова посоветовала тщательно составлять договор аренды при сдаче жилья
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Так, в документ следует внести перечень предметов интерьера и бытовой техники, предварительно проверив их работоспособность и сделав опись, сказала она в разговоре с газетой «Известия».
Также арендодатель может внести в договор пункт об обязанности арендатора возместить затраты на ремонт по завершении проживания. Таким образом, денежные издержки за испорченный ремонт лягут на плечи квартиранта, отметила Гукова.
Кроме того, по её словам, в договоре можно предусмотреть пункт о необходимости страхования квартиры, в том числе с указанием размера выплаты для компенсации ущерба.
Для подтверждения объёмов понесённого ущерба арендодателю потребуются услуги оценщика, который рассчитает итоговую сумму ущерба в заключении для суда, добавила юрист.
Ранее независимый эксперт рынка недвижимости Никита Журавлёв в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что, вопреки ожиданиям, в России спрос как на первичное, так и на вторичное жильё остаётся высоким, несмотря на повышение кредитных ставок.