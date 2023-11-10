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Специалист Волк назвал лучшие направления для путешествий с детьми зимой

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Главный редактор ПСЖР — журнала о путешествиях от «Авиасейлс» — Виталий Волк рассказал, что Сочи и Санкт-Петербург являются одними из самых востребованных мест для путешествий с детьми в период зимних каникул.
Специалист Волк назвал лучшие направления для путешествий с детьми зимой
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

С ноября открывается сезон на горнолыжных курортах Сочи, напомнил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Кроме того, в городе круглый год работают аквапарки, океанариум Sochi Discovery World Aquarium и ретромузей советских автомобилей.

Санкт-Петербург — ещё одно популярное направление для зимних путешествий с детьми, отметил Волк. Там можно посетить знаменитые музеи — Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамеру, а также спектакли, концерты и выставки. Любители активного отдыха могут выбрать лыжные трассы Царского Села или катки — в Новой Голландии, у Флагштока или «Каток у моря» в Севкабеле.

Кроме того, у путешественников с детьми пользуются спросом Калининград и другое горнолыжное направление — посёлок Шерегеш в Кемеровской области, добавил эксперт.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области разрабатывают новый туристический маршрут к юбилею А. Пушкина «По следам Пугачёвского бунта».

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