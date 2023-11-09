В Омске бетонный столб упал на коляску с семимесячным ребёнком после того, как в него въехал автомобиль.

Видео с инцидентом появилось в социальных сетях.

Как заявили RT в УМВД по Омской области, мужчина не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в столб.

По информации полиции, в результате произошедшего никто не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов составили протокол об административном правонарушении.

Ранее, как сообщало URA.RU со ссылкой на ГИБДД по региону, в Первоуральске водитель автомобиля «Газель» насмерть сбил 77-летнюю женщину.