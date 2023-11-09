Медведев: с начала года на службу в армию России приняли около 410 тысяч человек

С начала 2023 года на контрактную службу в армию России приняли около 410 тыс. человек, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Работа по привлечению контрактников идёт неплохо и будет продолжена в следующем году, отметил он во время посещения полигона Алабино.

«В настоящий момент в общей сложности с 1 января текущего года на контракт приняты около 410 тыс. человек. Эта работа по привлечению военнослужащих на контракт будет продолжена и в следующем году. Решение президентом принято, работа эта идёт, скажем прямо, неплохо», — сказал он.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что президент России Владимир Путин поручил продолжить доукомплектование вооружённых сил страны контрактниками в 2024 году.