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Медведев: с начала года на службу в армию России приняли около 410 тысяч человек

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С начала 2023 года на контрактную службу в армию России приняли около 410 тыс. человек, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев: с начала года на службу в армию России приняли около 410 тысяч человек
  • РИА Новости

Работа по привлечению контрактников идёт неплохо и будет продолжена в следующем году, отметил он во время посещения полигона Алабино.

«В настоящий момент в общей сложности с 1 января текущего года на контракт приняты около 410 тыс. человек. Эта работа по привлечению военнослужащих на контракт будет продолжена и в следующем году. Решение президентом принято, работа эта идёт, скажем прямо, неплохо», — сказал он.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что президент России Владимир Путин поручил продолжить доукомплектование вооружённых сил страны контрактниками в 2024 году.

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