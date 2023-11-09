Мэр Стрежевого рассказал, почему запустил опрос в Telegram о своей отставке

В Томской области мэр города Стрежевого Валерий Дениченко после жалоб местных жителей запустил в Telegram опрос — оставаться ему на посту или уходить.

В беседе с RT он рассказал, что, когда в городе выпал снег, власти стали посыпать дороги солью. От жителей начались претензии — тогда коммунальщики перешли на обработку песком. Когда наступила оттепель, в городе стало грязно, на что вновь начали жаловаться местные.

«Это всегда бывает, когда осень. Люди думают, что я этого не вижу. Могут прислать мне фото дороги. Вот этот поток отовсюду уже который день», — сказал глава города.

Как отметил Дениченко, он готов уволиться, это «не вопрос», если городу будет лучше.

Сейчас же у мэра «сдали нервы», хотя он работает не первый год. В комментариях к посту многие его поддержали.

В обращении к гражданам мэр отметил, что каждый день ему в вину ставят «всё новые и новые факторы», по всем параметрам выходит, что «самый виноватый в городе человек — это мэр».