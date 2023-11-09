RT в Telegram
Подпишись

Мэр Стрежевого рассказал, почему запустил опрос в Telegram о своей отставке

Короткая ссылка
В Томской области мэр города Стрежевого Валерий Дениченко после жалоб местных жителей запустил в Telegram опрос — оставаться ему на посту или уходить.
Мэр Стрежевого рассказал, почему запустил опрос в Telegram о своей отставке
  • Gettyimages.ru

В беседе с RT он рассказал, что, когда в городе выпал снег, власти стали посыпать дороги солью. От жителей начались претензии — тогда коммунальщики перешли на обработку песком. Когда наступила оттепель, в городе стало грязно, на что вновь начали жаловаться местные.

«Это всегда бывает, когда осень. Люди думают, что я этого не вижу. Могут прислать мне фото дороги. Вот этот поток отовсюду уже который день», — сказал глава города.

Как отметил Дениченко, он готов уволиться, это «не вопрос», если городу будет лучше.

Сейчас же у мэра «сдали нервы», хотя он работает не первый год. В комментариях к посту многие его поддержали.

В обращении к гражданам мэр отметил, что каждый день ему в вину ставят «всё новые и новые факторы», по всем параметрам выходит, что «самый виноватый в городе человек — это мэр». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить