В РСТ отметили рост интереса россиян к зарубежным курортам в этом году

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что в этом году среди зарубежных направлений лидируют Турция, ОАЭ и Таиланд.

Причём все три страны зафиксировали значительный рост турпотока из России по сравнению с прошлым годом, сообщил он в интервью newizv.ru.

Накануне Нового года страны, куда организованы прямые перелёты, наиболее востребованы у российских туристов, отметил Горин.

Это Таиланд, ОАЭ, Египет, Турция, Шри-Ланка. Также популярны Куба, Мальдивы, Сейшелы и впервые ставший доступным без пересадок Маврикий. Также, по его словам, до уровня «доковидного» 2019 года восстановился спрос на пляжный отдых на Бали.

Эксперт также рассказал, что многие ждут прямые рейсы во Вьетнам. В настоящее время туда можно добраться с пересадкой, но, несмотря на это, направление пользуется популярностью у российских туристов.

Ранее управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина в беседе с НСН рассказала о направлениях, которые выбирали российские туристы для путешествий на ноябрьские праздники в 2023 году.