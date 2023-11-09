Московский портал поставщиков пополнили 500 тысяч новых позиций с начала года
- Gettyimages.ru
Об этом информирует НСН.
«Более 305 тыс. заявок на добавление новой продукции направили предприниматели, предприятия и заказчики», — уточнил Ефимов.
Таким образом, количество стандартных товарных единиц (СТЕ) в каталоге достигло 2,5 млн позиций.
Рекордное количество заявок от заказчиков было зафиксировано 20 сентября — почти 3 тыс.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что все зарегистрированные участники московской онлайн-платформы «Академия инноваторов» получили доступ к карте заявок, поступающих от крупных компаний на разработку технологических решений.