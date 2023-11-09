Московский портал поставщиков пополнили 500 тысяч новых позиций с начала года

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что число новых позиций товаров, работ и услуг в каталоге столичного Портала поставщиков увеличилось на 500 тыс. с начала года.

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Об этом информирует НСН. «Более 305 тыс. заявок на добавление новой продукции направили предприниматели, предприятия и заказчики», — уточнил Ефимов. Таким образом, количество стандартных товарных единиц (СТЕ) в каталоге достигло 2,5 млн позиций. Рекордное количество заявок от заказчиков было зафиксировано 20 сентября — почти 3 тыс. Ранее сайт kp.ru сообщал, что все зарегистрированные участники московской онлайн-платформы «Академия инноваторов» получили доступ к карте заявок, поступающих от крупных компаний на разработку технологических решений.