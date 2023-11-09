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В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы нашли крупную партию оружия

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В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы нашли крупную партию оружия и боеприпасов.
В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы нашли крупную партию оружия
  • РИА Новости

Об этом сообщает Росгвардия.

Отмечается, что за месяц из незаконного оборота изъято около 800 единиц миномётных и артиллерийских снарядов, более 30 гранатометов, 273 выстрела к ним.

Также было изъято 45 единиц огнестрельного оружия, свыше 33 тыс. патронов различного калибра, более 200 гранат, 21 снаряд для ракетных систем залпового огня, около 180 кг взрывчатых веществ, а также компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

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