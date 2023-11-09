Москва выделила помещения для совета ветеранов и досугового центра в Некрасовке

Москва передала совету ветеранов и досуговому центру в Некрасовке два помещения.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, общая площадь помещений составляет 419,2 кв. м. Это корпуса 1 и 2 дома № 7 на проспекте Защитников Москвы.

Таким образом, город оказывает социально ориентированным организациям имущественную поддержку, отметил он.

«Некрасовка сейчас активно развивается, и у местного совета ветеранов, а также управы района появилась потребность в дополнительных площадях для проведения досуговой работы с горожанами», — уточнил Гаман.

Ранее НСН сообщала, что на территории кварталов, формируемых в Москве в рамках реновации, до конца 2025 года построят 40 объектов различного социального назначения.