RT в Telegram
Подпишись

В Музее Победы прошла церемония внесения Мариуполя и Мелитополя в список Городов воинской славы

Короткая ссылка
В Музее Победы состоялась церемония внесения Мариуполя и Мелитополя в список Городов воинской славы.
В Музее Победы прошла церемония внесения Мариуполя и Мелитополя в список Городов воинской славы
  • © Музей Победы

Как пишет Минкультуры России, теперь названия городов увековечены на пилонах в Зале Полководцев Музея Победы в Москве.

Звание «Город воинской славы» было присвоено Мариуполю и Мелитополю за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками городов в борьбе за свободу и независимость Отечества.

Участники церемонии возложили венки и цветы и посетили выставку «Дети рисуют мир», в экспозиции которой собраны рисунки школьников из 45 городов, носящих звание Города воинской славы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить