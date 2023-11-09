В Музее Победы прошла церемония внесения Мариуполя и Мелитополя в список Городов воинской славы
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Как пишет Минкультуры России, теперь названия городов увековечены на пилонах в Зале Полководцев Музея Победы в Москве.
Звание «Город воинской славы» было присвоено Мариуполю и Мелитополю за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками городов в борьбе за свободу и независимость Отечества.
Участники церемонии возложили венки и цветы и посетили выставку «Дети рисуют мир», в экспозиции которой собраны рисунки школьников из 45 городов, носящих звание Города воинской славы.