Новостройку в стиле ар-деко ввели в эксплуатацию в Можайском районе Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Новостройку в стиле ар-деко возвели на месте ветхой пятиэтажки в квартале с развитой инфраструктурой для переселения жителей Можайского района столицы», — прокомментировал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
Общая площадь объекта — более 33,6 тыс. кв. м.
Прилегающее к дому уличное пространство благоустроили в соответствии со стандартами программы реновации.
Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщал, что в Щербинке построят школу на 1,1 тыс. учеников.