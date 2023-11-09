Новостройку в стиле ар-деко ввели в эксплуатацию в Можайском районе Москвы

В Можайском районе Москвы по программе реновации построили многоэтажку на 320 квартир в стиле ар-деко.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Новостройку в стиле ар-деко возвели на месте ветхой пятиэтажки в квартале с развитой инфраструктурой для переселения жителей Можайского района столицы», — прокомментировал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Общая площадь объекта — более 33,6 тыс. кв. м.

Прилегающее к дому уличное пространство благоустроили в соответствии со стандартами программы реновации.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщал, что в Щербинке построят школу на 1,1 тыс. учеников.