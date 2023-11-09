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Набиуллина заявила, что снижать ключевую ставку нужно на базе низкой инфляции

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижать ключевую ставку нужно на базе низкой инфляции, иначе в экономику будет невозможно привлечь «длинные» деньги.
Набиуллина заявила, что снижать ключевую ставку нужно на базе низкой инфляции
  • РИА Новости

Об этом Набиуллина сказала в ходе выступления в Госдуме.

«Нужны «длинные» деньги. А они бывают достаточно дешёвыми не из-за того, что у нас ключевая ставка низкая, а когда инфляция низкая», — цитирует её ТАСС.

Она отметила, что если снизить ключевую ставку, но оставить высокой инфляцию, то банки «длинные» деньги не дадут.

«Поэтому нам очень важно не просто снизить ключевую ставку, а снизить ключевую ставку на базе низкой инфляции», — заявила Набиуллина.

Также Набиуллина допустила ещё одно повышение ключевой ставки до конца года.

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