Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижать ключевую ставку нужно на базе низкой инфляции, иначе в экономику будет невозможно привлечь «длинные» деньги.

Об этом Набиуллина сказала в ходе выступления в Госдуме.

«Нужны «длинные» деньги. А они бывают достаточно дешёвыми не из-за того, что у нас ключевая ставка низкая, а когда инфляция низкая», — цитирует её ТАСС.

Она отметила, что если снизить ключевую ставку, но оставить высокой инфляцию, то банки «длинные» деньги не дадут.

«Поэтому нам очень важно не просто снизить ключевую ставку, а снизить ключевую ставку на базе низкой инфляции», — заявила Набиуллина.

Также Набиуллина допустила ещё одно повышение ключевой ставки до конца года.