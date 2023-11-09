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Собянин подвёл итоги благоустройства на северо-западе Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что некоторые районы в СЗАО столицы комплексно обновили и благоустроили.
Собянин подвёл итоги благоустройства на северо-западе Москвы
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в своём личном блоге, информирует телеканал «360».

Так, в Строгине на улице Маршала Катукова сделали небольшой сквер, а в районе оборудовали комфортные зоны для прогулок и отдыха.

В обновлённом сквере «Берёзовая роща» в районе Хорошёво-Мнёвники реализовали условия для комфортных занятий спортом.

В Южном Тушине благоустроили зону для прогулок вдоль природного памятника «Сходненский ковш», а в Северном Тушине привели в порядок сквер на улице Героев Панфиловцев, отметил мэр.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что завершены работы по благоустройству у десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.

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