Уголовное дело возбудили против жительницы Омска за истязание дочери

В Омске против 40-летней жительницы возбудили уголовное дело за то, что она регулярно избивала свою 11-летнюю дочь. Побои зафиксировала экспертиза.

Дело возбуждено по статье «Истязание несовершеннолетнего», передаёт Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По предварительным данным, с сентября 2022 года по март 2023-го женщина регулярно избивала свою 11-летнюю дочь под видом воспитательных мер.

Преступление относится к категории тяжких, за него может грозить срок до семи лет лишения свободы, уточнили в надзорном органе.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске заключили под стражу мужчину, избившего в лифте семилетнего мальчика, который находился у него на попечении.