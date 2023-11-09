Тоннели БКЛ попали в Книгу рекордов России по протяжённости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что двухпутные тоннели Большой кольцевой линии (БКЛ) метро попали в Книгу рекордов России как самые протяжённые.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

В тексте он отметил, что специалисты проложили «больше 11,5 км двухпутных тоннелей на западе и востоке Большого кольца, где новая линия пересекает крупные водоёмы».

Собянин уточнил, что самые длинные подводные перегоны расположены между станциями «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон» и «Печатники».

В текущий момент БКЛ входит в число самых востребованных линий метро, подчеркнул мэр.

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