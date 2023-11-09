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Тоннели БКЛ попали в Книгу рекордов России по протяжённости

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что двухпутные тоннели Большой кольцевой линии (БКЛ) метро попали в Книгу рекордов России как самые протяжённые.
Тоннели БКЛ попали в Книгу рекордов России по протяжённости
  • АГН «Москва»
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

В тексте он отметил, что специалисты проложили «больше 11,5 км двухпутных тоннелей на западе и востоке Большого кольца, где новая линия пересекает крупные водоёмы».

Собянин уточнил, что самые длинные подводные перегоны расположены между станциями «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон» и «Печатники».

В текущий момент БКЛ входит в число самых востребованных линий метро, подчеркнул мэр.

Ранее сайт kp.ru сообщал о новом опросе, проведённом в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber, который показал, что 46% россиян чаще всего пользуются общественным транспортом, а 34% предпочитают личный автомобиль.

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