Тоннели БКЛ попали в Книгу рекордов России по протяжённости
- АГН «Москва»
- © Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
В тексте он отметил, что специалисты проложили «больше 11,5 км двухпутных тоннелей на западе и востоке Большого кольца, где новая линия пересекает крупные водоёмы».
Собянин уточнил, что самые длинные подводные перегоны расположены между станциями «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон» и «Печатники».
В текущий момент БКЛ входит в число самых востребованных линий метро, подчеркнул мэр.
Ранее сайт kp.ru сообщал о новом опросе, проведённом в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber, который показал, что 46% россиян чаще всего пользуются общественным транспортом, а 34% предпочитают личный автомобиль.