Специалист Горовая поддержала предложения по ужесточению требований к дорожным камерам

Председатель Общественного совета при Минтрансе России Татьяна Горовая прокомментировала предложения ведомства, согласно которым дорожные камеры должны будут устанавливать не чаще, чем одна на километр в населённых пунктах и одна на пять километров — за городом.

«На наш взгляд, за городом на федеральных и региональных магистралях такого рода требования позволят в первую очередь повысить качество фиксации правонарушений, без дублирования фиксации и с чётким пониманием водителем, где произошло правонарушение», — заявила Горовая в беседе с «Российской газетой».

Как отметила эксперт, нововведения будут содействовать прозрачности процедур и помогут сформировать единые правила игры для всех участников дорожного движения.

Ранее сообщалось, что Минтранс ужесточит правила установки дорожных камер.