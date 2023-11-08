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Специалист Горовая поддержала предложения по ужесточению требований к дорожным камерам

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Председатель Общественного совета при Минтрансе России Татьяна Горовая прокомментировала предложения ведомства, согласно которым дорожные камеры должны будут устанавливать не чаще, чем одна на километр в населённых пунктах и одна на пять километров — за городом.
Специалист Горовая поддержала предложения по ужесточению требований к дорожным камерам
  • РИА Новости

«На наш взгляд, за городом на федеральных и региональных магистралях такого рода требования позволят в первую очередь повысить качество фиксации правонарушений, без дублирования фиксации и с чётким пониманием водителем, где произошло правонарушение», — заявила Горовая в беседе с «Российской газетой».

Как отметила эксперт, нововведения будут содействовать прозрачности процедур и помогут сформировать единые правила игры для всех участников дорожного движения.

Ранее сообщалось, что Минтранс ужесточит правила установки дорожных камер.

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