Специалист Горовая поддержала предложения по ужесточению требований к дорожным камерам
- РИА Новости
«На наш взгляд, за городом на федеральных и региональных магистралях такого рода требования позволят в первую очередь повысить качество фиксации правонарушений, без дублирования фиксации и с чётким пониманием водителем, где произошло правонарушение», — заявила Горовая в беседе с «Российской газетой».
Как отметила эксперт, нововведения будут содействовать прозрачности процедур и помогут сформировать единые правила игры для всех участников дорожного движения.
Ранее сообщалось, что Минтранс ужесточит правила установки дорожных камер.