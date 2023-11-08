Путин подписал указ о мерах, связанных с обращением иностранных ценных бумаг
Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг.
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Путин заявил, что экономическая ситуация в целом в России развивается предсказуемо.
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