Путин подписал указ о мерах, связанных с обращением иностранных ценных бумаг

Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Путин заявил, что экономическая ситуация в целом в России развивается предсказуемо.