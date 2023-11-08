Пациент детского центра спрятался под одеялом во время встречи с Путиным
- РИА Новости
Об этом сообщили журналисты кремлёвского пула РИА Новости в своём Telegram-канале.
Отмечается, что Путин передал подарки двум девочкам, находящимся в центре. Он провёл с ними трогательную беседу, а затем встал на колено, чтобы сфотографироваться с маленькими пациентками.
В сообщении говорится, что мальчик Вадим, когда президент пришёл к нему в палату, спрятался под одеялом.
«Не стесняйся, ничего страшного», — сказал президент, смеясь.
После того, как мальчик вылез из-под одеяла, Путин вручил ему подарок.