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Пациент детского центра спрятался под одеялом во время встречи с Путиным

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Президент России Владимир Путин 8 ноября навестил маленьких пациентов в центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва.
Пациент детского центра спрятался под одеялом во время встречи с Путиным
  • РИА Новости

Об этом сообщили журналисты кремлёвского пула РИА Новости в своём Telegram-канале.

Отмечается, что Путин передал подарки двум девочкам, находящимся в центре. Он провёл с ними трогательную беседу, а затем встал на колено, чтобы сфотографироваться с маленькими пациентками.

В сообщении говорится, что мальчик Вадим, когда президент пришёл к нему в палату, спрятался под одеялом. 

«Не стесняйся, ничего страшного», — сказал президент, смеясь.

После того, как мальчик вылез из-под одеяла, Путин вручил ему подарок. 

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