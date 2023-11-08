Пациент детского центра спрятался под одеялом во время встречи с Путиным

Президент России Владимир Путин 8 ноября навестил маленьких пациентов в центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва.

Об этом сообщили журналисты кремлёвского пула РИА Новости в своём Telegram-канале.

Отмечается, что Путин передал подарки двум девочкам, находящимся в центре. Он провёл с ними трогательную беседу, а затем встал на колено, чтобы сфотографироваться с маленькими пациентками.

В сообщении говорится, что мальчик Вадим, когда президент пришёл к нему в палату, спрятался под одеялом.

«Не стесняйся, ничего страшного», — сказал президент, смеясь.

После того, как мальчик вылез из-под одеяла, Путин вручил ему подарок.