На подмосковном портале «Добродел» расширили возможности ИИ
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Об этом сообщает телеканал «360».
«За это время ИИ распознал более 640 тыс. снимков и помог сократить отклонение обращений из-за неправильного выбора темы на 40%», — рассказала Куртяник.
Также она отметила, что нейросеть теперь определяет проблему не только по фото, но и по описанию.
Оставить обращение на портале можно по 24 категориям и 723 темам.
Ранее НСН сообщало, что более 12 млн диагнозов поставили московские врачи с помощью ИИ за три года.