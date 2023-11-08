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На подмосковном портале «Добродел» расширили возможности ИИ

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Глава Мингосуправления Московской области Надежда Куртяник заявила, что на портале «Добродел» расширили возможности искусственного интеллекта.
На подмосковном портале «Добродел» расширили возможности ИИ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«За это время ИИ распознал более 640 тыс. снимков и помог сократить отклонение обращений из-за неправильного выбора темы на 40%», — рассказала Куртяник.

Также она отметила, что нейросеть теперь определяет проблему не только по фото, но и по описанию.

Оставить обращение на портале можно по 24 категориям и 723 темам.

Ранее НСН сообщало, что более 12 млн диагнозов поставили московские врачи с помощью ИИ за три года.

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