На подмосковном портале «Добродел» расширили возможности ИИ

Глава Мингосуправления Московской области Надежда Куртяник заявила, что на портале «Добродел» расширили возможности искусственного интеллекта.

Об этом сообщает телеканал «360».

«За это время ИИ распознал более 640 тыс. снимков и помог сократить отклонение обращений из-за неправильного выбора темы на 40%», — рассказала Куртяник.

Также она отметила, что нейросеть теперь определяет проблему не только по фото, но и по описанию.

Оставить обращение на портале можно по 24 категориям и 723 темам.

Ранее НСН сообщало, что более 12 млн диагнозов поставили московские врачи с помощью ИИ за три года.