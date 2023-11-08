В Новосибирской области число волонтёров выросло на 60% за пять лет

Число жителей Новосибирской области, занимающихся волонтёрской деятельностью, увеличилось на 60% с 2018 года, достигнув 198 тыс.

Об этом сообщает RuNews24.

По данным замглавы региона Сергея Нелюбова, в текущем году на платформе «Добро.ру» зарегистрировалось более 36 тыс. человек — на 11 тыс. больше, чем в 2022-м.

Развитие добровольческого движения продолжается. В настоящее время в регионе функционируют 12 «Добро.Центров», ещё десять скоро получат этот статус. Кроме того, область победила в конкурсе «Регион добрых дел».

Отмечается, что достичь таких результатов помогла реализация областного проекта «Социальная активность», запущенного в рамках нацпроекта «Образование».

Ранее сообщалось, что губернатор Курганской области Евгений Кувашев наградит волонтёров, помогавших в борьбе с лесными пожарами.