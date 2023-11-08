RT в Telegram
Подпишись

В Новосибирской области число волонтёров выросло на 60% за пять лет

Короткая ссылка
Число жителей Новосибирской области, занимающихся волонтёрской деятельностью, увеличилось на 60% с 2018 года, достигнув 198 тыс.
В Новосибирской области число волонтёров выросло на 60% за пять лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает RuNews24.

По данным замглавы региона Сергея Нелюбова, в текущем году на платформе «Добро.ру» зарегистрировалось более 36 тыс. человек — на 11 тыс. больше, чем в 2022-м.

Развитие добровольческого движения продолжается. В настоящее время в регионе функционируют 12 «Добро.Центров», ещё десять скоро получат этот статус. Кроме того, область победила в конкурсе «Регион добрых дел».

Отмечается, что достичь таких результатов помогла реализация областного проекта «Социальная активность», запущенного в рамках нацпроекта «Образование».

Ранее сообщалось, что губернатор Курганской области Евгений Кувашев наградит волонтёров, помогавших в борьбе с лесными пожарами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить