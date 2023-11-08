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Замглавы МВД Дагестана обвинили в получении взяток и превышении полномочий

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Следствие предъявило обвинения заместителю главы МВД Дагестана Руфату Исмаилову и его подчинённому Далгату Абдулгапурову в получении взяток и превышении должностных полномочий.
Замглавы МВД Дагестана обвинили в получении взяток и превышении полномочий
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Абдулгапуров и Исмаилов обвиняются в преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 3 ст. 286 (превышение полномочий группой лиц из корыстной заинтересованности) УК России.

Ранее в ФСБ заявили, что уголовное дело по статье о взяточничестве в особо крупном размере возбуждено против Исмаилова и Абдулгапурова.

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