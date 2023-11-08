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В Нижегородской области более 15 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю

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В Нижегородской области более 15 тыс. человек заболели ОРВИ за неделю с 30 октября по 5 ноября.
В Нижегородской области более 15 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю
  • РИА Новости

Об этом информирует newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.

Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 12%. 

Отмечается, что у пациентов в основном диагностируют риновирус, аденовирус и парагрипп. Фиксируются также единичные случаи гриппа.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.

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