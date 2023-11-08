В Нижегородской области более 15 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю
- РИА Новости
Об этом информирует newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.
Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 12%.
Отмечается, что у пациентов в основном диагностируют риновирус, аденовирус и парагрипп. Фиксируются также единичные случаи гриппа.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.