В Нижегородской области более 15 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю

В Нижегородской области более 15 тыс. человек заболели ОРВИ за неделю с 30 октября по 5 ноября.

Об этом информирует newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.

Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 12%.

Отмечается, что у пациентов в основном диагностируют риновирус, аденовирус и парагрипп. Фиксируются также единичные случаи гриппа.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.