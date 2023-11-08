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Четыре новых электросудна доставили в Москву из Петербурга

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Парк водного транспорта Москвы пополнили ещё четыре новых инновационных электросудна. Они будут курсировать по двум регулярным речным круглосуточным маршрутам.
Четыре новых электросудна доставили в Москву из Петербурга
  • РИА Новости

«Серебрянка», «Шмелёвка», «Люблинка» и «Кузнецовка» шли с верфи под Санкт-Петербургом до Москвы около двух недель, передаёт НТВ.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что специалисты проведут финальную доработку и настройку судов в целях безопасности.

«Затем самый современный российский водный транспорт пройдёт необходимые ходовые и швартовые испытания», — добавил он.

Ранее сайт kp.ru сообщал о новом опросе, проведённом в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber, который показал, что 46% россиян чаще всего пользуются общественным транспортом, ещё 34% предпочитают личный автомобиль.

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