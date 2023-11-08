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В Москве реорганизуют ещё три участка по городской программе

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на трёх участках между станциями столичного метро «Озёрная» и «Тропарёво» будет осуществлён редевелопмент по программе комплексного развития территорий (КРТ).
В Москве реорганизуют ещё три участка по городской программе
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Общая площадь участков — 8,01 га. Там запланировано возведение около 259 тыс. кв. м недвижимости. Объём инвестиций оценивается более чем в 40,5 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 280 млн рублей, уточнил вице-мэр.

По его словам, благодаря реализации проекта появится порядка 480 новых рабочих мест.

В частности, в Тропарёво-Никулине планируют построить свыше 244 тыс. кв. м жилья. Кроме того, возведут социальные объекты общей площадью более 14 тыс. кв. м , в том числе детский сад на 180 детей и школу для 500 учащихся.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщал, что в Щербинке в Новой Москве построят школу на 1,1 тыс. учеников.

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