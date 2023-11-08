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В Челябинской области доля продаж премиальных автомобилей выросла в III квартале

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В Челябинской области выросли продажи премиальных автомобилей с пробегом до трёх лет по итогам III квартала — на 6,4% по сравнению с II кварталом и на 44,9% относительно аналогичного периода прошлого года.
В Челябинской области доля продаж премиальных автомобилей выросла в III квартале
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Авто».

«На долю премиума пришлось 0,49% от общих продаж авто с пробегом в регионе», — говорится в пресс-релизе сервиса.

Средняя цена такого автомобиля в области составила 6 млн 810 тыс. рублей.

Наиболее продаваемой моделью в этой категории автомобилей в III квартале стал Lexus RX, доля продаж составила 14,5%. На втором месте — BMW X5 (7% продаж), на третьем — BMW (4%).

Ранее, по сообщениям progorod43, в Кировской области рассказали о подготовке дорог к зиме.

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