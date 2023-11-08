В Челябинской области доля продаж премиальных автомобилей выросла в III квартале
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Авто».
«На долю премиума пришлось 0,49% от общих продаж авто с пробегом в регионе», — говорится в пресс-релизе сервиса.
Средняя цена такого автомобиля в области составила 6 млн 810 тыс. рублей.
Наиболее продаваемой моделью в этой категории автомобилей в III квартале стал Lexus RX, доля продаж составила 14,5%. На втором месте — BMW X5 (7% продаж), на третьем — BMW (4%).
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