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Специалист Корчагина-Озджан: пожилым стоит следить за акциями в дни распродаж

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Основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга» Юлия Корчагина-Озджан дала рекомендации для пожилых людей, как во Всемирный день шопинга 11 ноября приобрести товары с наибольшей выгодой.
Специалист Корчагина-Озджан: пожилым стоит следить за акциями в дни распродаж
  • Gettyimages.ru

На нижних полках магазинов стоят товары с более низкой ценой, поделилась она в беседе с Life.ru.

«Лучше брать несколько буклетов нескольких магазинов и сравнивать, что там со скидками. Очень часто всё, что отражается на этикетках, — это не совсем правда, надо перепроверять чеки и этикетки», — посоветовала Корчагина-Озджан.

Кроме того, некоторые специализированные магазины, продающие медицинское оборудование и специальные приборы, в дни распродаж могут предоставлять скидки, что также может быть выгодно для пожилых людей.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс.Маркет» сообщала, что о предстоящей ноябрьской распродаже знают четыре из пяти россиян, пользующихся интернетом. Три четверти респондентов намерены приобрести товары во время 11.11.

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