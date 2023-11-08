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Киберэксперт Ульянов: мобильные приложения с доступом к микрофону могут шпионить

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Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов предупредил, что не всем приложениям стоит разрешать допуск к микрофону смартфона.

Приложения могут «подслушивать», то есть собирать данные о фоновом режиме и передавать их третьим лицам. Об этом может быть сказано в лицензионном соглашении, которое мало кто читает, поделился эксперт в интервью Радио Sputnik.

Ульянов посоветовал ограничить возможности программы в том случае, если есть какие-либо сомнения в отношении её разработчика. Также стоит учитывать вопрос целесообразности.

«Если вы активно используете, например, голосового помощника, ему необходимо дать доступ к микрофону», — уточнил он.

Ранее замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, что человек может стать жертвой мошенников, если откроет хотя бы одну вредоносную ссылку.

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