Дело подозреваемой в убийстве троих детей в Екатеринбурге направили в суд
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Постановление о направлении в суд дела Анастасии Петровой утвердил главный свердловский прокурор Борис Крылов, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
«Женщине инкриминируется совершение общественно-опасного деяния. Согласно заключению комиссии, у неё диагностировано временное психическое заболевание, в связи с чем она не осознавала фактический характер действий и не могла руководить ими, поэтому она нуждается в принудительном лечении», — отметили в ведомстве.
Петрова была арестована 28 декабря 2022 года в связи с постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга.