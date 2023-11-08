Дело подозреваемой в убийстве троих детей в Екатеринбурге направили в суд

Уголовное дело жительницы Екатеринбурга, подозреваемой в убийстве трёх своих детей, направили в суд. У неё диагностировано психическое расстройство, в связи с чем будет рассмотрен вопрос о применении в отношении неё принудительной меры медицинского характера.

Постановление о направлении в суд дела Анастасии Петровой утвердил главный свердловский прокурор Борис Крылов, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

«Женщине инкриминируется совершение общественно-опасного деяния. Согласно заключению комиссии, у неё диагностировано временное психическое заболевание, в связи с чем она не осознавала фактический характер действий и не могла руководить ими, поэтому она нуждается в принудительном лечении», — отметили в ведомстве.

Петрова была арестована 28 декабря 2022 года в связи с постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга.