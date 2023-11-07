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Мишустин призвал применять собственные решения при развитии инфраструктуры связи

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Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал применять отечественные решения при развитии инфраструктуры связи.
Мишустин призвал применять собственные решения при развитии инфраструктуры связи
  • Gettyimages.ru
  • © BongkarnThanyakij

«Необходимо построить современную защищённую телекоммуникационную инфраструктуру с применением отечественных решений и предусмотреть укрепление как научного, так и кадрового потенциала», — заявил он на стратегической сессии по развитию отрасли связи.

Мишустин отметил необходимость предоставления качественных и конкурентоспособных услуг связи по всей России.

Ранее правительство утвердило стратегию по цифровой трансформации транспортной отрасли России до 2030 года.

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