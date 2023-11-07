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Причалы Москвы-реки подготовили к зиме

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В Москве все 44 причала Москвы-реки полностью подготовили к зиме.
Причалы Москвы-реки подготовили к зиме
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что причалы очистили, а их лестничные подступы, гранитные покрытия и ограждения промыли.

Он напомнил, что летом специалисты комплекса городского хозяйства осуществили гидротехнические работы по очистке 11 московских причалов и обследованию дна.

Ранее, по сообщениям progorod43, в Кировской области рассказали о подготовке дорог к зиме.

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